Путин встретился с Кадыровым, отметил его успехи в развитии Чечни

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым отметил его успехи в работе по развитию республики.

В начале встречи президент отметил, что давно договаривался с Кадыровым обсудить текущую ситуацию в республике. "Как дела, Рамзан?" - поинтересовался президент.

Кадыров поблагодарил президента за то, что он в своем плотном графике нашел время на встречу, и сообщил, что год в республике начался хорошо в плане роста экономических показателей.

"Чеченский народ трудолюбивый, талантливый, и вы, конечно, как руководитель республики можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы. Это совершенно очевидные вещи. Своими глазами я увидел, еще раз убедился в этом", - сказал Путин, вспоминая о своей поездке в Чечню.

Глава республики рассказал президенту о росте промышленного производства, увеличении объемов строительства, отметив также, что регион с каждым годом становится привлекательнее для инвесторов. Затронул глава республики и вопросы, касающиеся военнослужащих из республики, принимающих участие в специальной военной операции.

Глава государства, в свою очередь, вспомнил о том, что посещал центр подготовки, созданный в Чечне. "Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете - они интернациональные, я увидел, что ребята приезжают к вам со всей России, проходят подготовку, очень хорошую подготовку высокого качества, высокого уровня, и воюют здорово, прекрасно воюют", - сказал Путин.

Он рассказал, что практически ежедневно начальник Генштаба докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения. "Ну и, как правило, упоминает, конечно, и о тех ребятах, которые прошли подготовку у вас, "Ахмат", но и не только "Ахмат", ведь у вас проходят (подготовку - ИФ) ребята из других регионов, и воюют блестяще", - сказал он.

Возвращаясь к достижениям республики, президент сказал: "Что касается достижений сегодняшнего дня и в стройке, и в развитии экономики в целом, то это не может не радовать, и уверен, что и чеченский народ может этим гордиться так же, как мы все гордимся".