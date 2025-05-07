Поиск

Путин встретился с Кадыровым, отметил его успехи в развитии Чечни

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым отметил его успехи в работе по развитию республики.

В начале встречи президент отметил, что давно договаривался с Кадыровым обсудить текущую ситуацию в республике. "Как дела, Рамзан?" - поинтересовался президент.

Кадыров поблагодарил президента за то, что он в своем плотном графике нашел время на встречу, и сообщил, что год в республике начался хорошо в плане роста экономических показателей.

"Чеченский народ трудолюбивый, талантливый, и вы, конечно, как руководитель республики можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы. Это совершенно очевидные вещи. Своими глазами я увидел, еще раз убедился в этом", - сказал Путин, вспоминая о своей поездке в Чечню.

Глава республики рассказал президенту о росте промышленного производства, увеличении объемов строительства, отметив также, что регион с каждым годом становится привлекательнее для инвесторов. Затронул глава республики и вопросы, касающиеся военнослужащих из республики, принимающих участие в специальной военной операции.

Глава государства, в свою очередь, вспомнил о том, что посещал центр подготовки, созданный в Чечне. "Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете - они интернациональные, я увидел, что ребята приезжают к вам со всей России, проходят подготовку, очень хорошую подготовку высокого качества, высокого уровня, и воюют здорово, прекрасно воюют", - сказал Путин.

Он рассказал, что практически ежедневно начальник Генштаба докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения. "Ну и, как правило, упоминает, конечно, и о тех ребятах, которые прошли подготовку у вас, "Ахмат", но и не только "Ахмат", ведь у вас проходят (подготовку - ИФ) ребята из других регионов, и воюют блестяще", - сказал он.

Возвращаясь к достижениям республики, президент сказал: "Что касается достижений сегодняшнего дня и в стройке, и в развитии экономики в целом, то это не может не радовать, и уверен, что и чеченский народ может этим гордиться так же, как мы все гордимся".

Владимир Путин Чечня Рамзан Кадыров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инфляция в России с 29 апреля по 5 мая составила 0,03%, годовая замедлилась до 10,2%

Минэкономразвития оценило рост ВВП в I квартале с исключением календарного фактора в 2,3%

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Алиев не приедет в Москву 9 мая

Алиев не приедет в Москву 9 мая

Александр Вучич прибыл в Москву

В Кремле не получали от США предложений Киева о создании демилитаризованной зоны

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

Минтранс перечислил обязательства авиакомпаний перед пассажирами задержанных рейсов

Минтранс перечислил обязательства авиакомпаний перед пассажирами задержанных рейсов

Ограничения введены в аэропортах Иваново и Ярославля

Самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Баку

Военный суд в Донецке рассмотрит дело экс-адвоката Эльмана Пашаева

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне151 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана43 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6333 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });