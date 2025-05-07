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Посредничество России в пакистано-индийском конфликте пока не обсуждается

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Посредничество России в пакистано-индийском конфликте пока не обсуждается, но Москва прикладывает усилия для недопущения его эскалации, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока не обсуждается", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"Но мы предпринимаем усилия, чтобы не было эскалации этого конфликта", - подчеркнул он.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.


Хроника 22 апреля – 07 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Юрий Ушаков РФ Индия Пакистан
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