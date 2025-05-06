Индия нанесла авиаудары по Пакистану

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Военные Индии нанесли авиаудары по военной инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира, сообщает Associated Press.

В свою очередь с пакистанской стороны заявили, что Индия запустила три ракеты в сторону Пакистана.

В индийской армии отметили, что проявили "значительную сдержанность в выборе целей и методов" ударов.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек.