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Россия и Венесуэла обязались не применять друг против друга односторонние санкции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Россия и Венесуэла выступают против односторонних санкций и обязуются не применять их в отношении друг друга, говорится в опубликованном на сайте Кремля договоре между странами о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

"Стороны не поддерживают и не присоединяются к односторонним принудительным мерам, используемым отдельными государствами и их объединениями против Российской Федерации или Боливарианской Республики Венесуэла, и не применяют односторонние ограничения друг против друга", - сказано в документе.

"Стороны решительно выступают против односторонних принудительных и ограничительных мер (санкций), в том числе экстерриториального характера, которые представляют собой нарушение Устава ООН и других общепризнанных норм и принципов международного права, проявление неоколониализма, инструмент давления, экономического удушения и расшатывания внутриполитической стабильности суверенных государств", - отмечается в договоре.

"Стороны продвигают совместные инициативы в рамках ОПЕК+, Форума стран - экспортеров газа и других многосторонних организаций, содействуют сбалансированному и стабильному долгосрочному развитию глобальных энергорынков без использования искусственных ограничений и инструментов недобросовестной конкуренции, поощряют создание альтернативной системы страхования нефтеперевозок и международного признания страховых услуг", - говорится также в документе.

Из договора также следует, что Россия приветствует намерение Венесуэлы присоединиться к БРИКС.

"Российская Федерация позитивно ценит намерение Боливарианской Республики Венесуэла присоединиться в качестве полноправного члена и тесно сотрудничать в объединении БРИКС", - говорится в документе.

Венесуэла "всемерно содействует продвижению связей РФ с интеграционными объединениями на континенте, прежде всего Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) и Боливарианским альянсом для народов Америки - Торговым соглашением народов (АЛБА-ТСП), в интересах реализации целей развития, обеспечения мира в регионе".

Кроме того, обе страны стремятся к налаживанию и развитию взаимодействия по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно документу, "Договор заключается сроком на 10 лет и будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону в письменной форме о своем намерении прекратить действие настоящего Договора не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока его действия".

Венесуэла ООН ОПЕК БРИКС ЕАЭС
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