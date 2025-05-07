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В договоре России и Венесуэлы есть статья о военно-техническом сотрудничестве

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Россия и Венесуэла договорились совершенствовать связи в оборонной сфере, представляющие интерес для двух стран, говорится в опубликованном на сайте Кремля договоре между странами о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

"Стороны совершенствуют связи в сфере обороны в областях, представляющих взаимный интерес, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности, - сказано в документе. - Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран в рамках исполнения действующих соглашений, контрактов и содействуют заключению новых договоренностей".

Венесуэла
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