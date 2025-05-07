Договор с Венесуэлой предусматривает сотрудничество в разработке новых месторождений

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Подписанный в среду президентами России и Венесуэлы Владимиром Путиным и Николасом Мадуро договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами предполагает взаимодействие в топливно-энергетическом секторе. Договор опубликован на сайте Кремля.

"Стороны сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, и снижение их нагрузки на окружающую среду за счет применения передовых технологий добычи, расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе. Стороны развивают взаимодействие в сфере электроэнергетики путем реализации совместных проектов по модернизации и расширению электрогенерирующих мощностей и инфраструктуры передачи и распределения электроэнергии", - говорится в документе.

Также Россия и Венесуэла "поощряют создание альтернативной системы страхования нефтеперевозок и международного признания страховых услуг", "содействуют сбалансированному и стабильному долгосрочному развитию глобальных энергорынков без использования искусственных ограничений и инструментов недобросовестной конкуренции".

Кроме того, стороны развивают сотрудничество по линии промышленных предприятий, реализации совместных инвестиционных проектов, в частности, в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии, телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры, фармацевтики и эпидемиологии посредством поставок профессионального оборудования, внедрения передовых разработок, передачи технологий и оказания соответствующих услуг.