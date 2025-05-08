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Си Цзиньпин заявил, что его визит в Москву придаст мощный импульс сотрудничеству КНР и РФ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин уверен, что его визит Россию послужит дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства между двумя странами и внесет вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности.

"В ходе моего визита я встречусь с президентом Путиным, чтобы провести углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, практическому сотрудничеству и основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, с тем чтобы придать мощный импульс развитию китайско-российского всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху", - цитирует МИД КНР в четверг письменное заявление Си Цзиньпина, распространенное по его прибытии в Москву.

В нем говорится, что "независимые, зрелые и прочные китайско-российские отношения" не только отвечают интересам народов двух стран, но и "вносят важный вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности и содействие равноправной и упорядоченной многополярности мира".

Председатель КНР подчеркнул, что Китая и Россия "будут работать сообща, чтобы отстоять достижения победы во Второй мировой войне, решительно поддерживать (...) международный порядок, основанный на международном праве, выступать против гегемонии и силовой политики, практиковать подлинную многосторонность и содействовать построению более справедливой и разумной системы глобального управления".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 8 мая встретится в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китайский руководитель в среду прибыл в Россию с официальным визитом и для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы, на которых он будет главным зарубежным гостем.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в рамках визита запланированы переговоры в узком и расширенном составах, обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами, заявление лидеров для СМИ.

Но "наиболее чувствительные и деликатные вопросы" Путин и Си Цзиньпин обсудят во время чаепития с глазу на глаз, которое состоится по завершении всех официальных мероприятий.

Среди таких тем помощник президента РФ обозначил украинское урегулирование и российско-американские отношения.

Китай Си Цзиньпин Россия сотрудничество
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