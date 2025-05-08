Путин заявил, что будет рад посетить Китай с официальным визитом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет рад посетить Китай с официальным визитом на празднование годовщины победы над милитаристской Японией.

"Со своей стороны благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате", - сказал он на российско-китайских переговорах в четверг.

"А накануне, конечно, наши делегаций примут участие в проводимом под китайским председательством саммите Шанхайской организации сотрудничества", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что в Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.