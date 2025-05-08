Аэропорт Новокузнецка временно закрыт по техническим причинам

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Новокузнецка (Кемеровская область) временно не принимает самолеты по техническим причинам, задержаны рейсы в Казань, Екатеринбург и Новосибирск.

"Специалисты аэродромной службы устраняют причину, в ближайшие часы воздушная гавань возобновит работу", - говорится в сообщении в телеграм-канале аэропорта.

Так, в частности, задержаны самолеты, направляющиеся в Казань, Екатеринбург и Новосибирск.

Уточняется, что один из рейсов отправлен на запасной аэродром в Новосибирск, пассажирам других задержанных рейсов будет предоставлено питание и прохладительные напитки.

"Возможны и другие изменения в расписании", - добавили в аэропорту.