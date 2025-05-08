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Аэропорт Новокузнецка возобновил работу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Новокузнецка (Кемеровская область) возобновил прием и отправление рейсов, сказано в телеграм-канале аэропорта.

Так, вылет из Новокузнецка в Казань запланирован на 14:40 по местному времени, в Екатеринбург - на 13:00, в Новосибирск - на 13:30.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает о том, что причиной ограничения приема и отправления рейсов в аэропорту стали обнаруженные дефекты взлетно-посадочной полосы.

"Транспортная прокуратура проверяет информацию о причинах задержек авиарейсов в аэропорту Новокузнецка. Предварительно установлено, что сегодня в связи с обнаруженными дефектами взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б.В. Волынова прием и вылет воздушных судов временно ограничен", - сказано в сообщении.

По этой причине объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпаний Red Wings, Nordwind и S7 в города Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Ожидали вылета рейса свыше 300 пассажиров, из них 23 ребенка.

Новокузнецк Кемеровская область
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