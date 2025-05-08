Систему мониторинга отчётной нагрузки запустят в РФ в 2028 г. для малого бизнеса

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года, сообщил в четверг кабинет министров.

"Всего в плане содержится более 50 различных мероприятий. В частности, уже в 2025 году должен быть утверждён единый стандарт качества данных официального статистического учёта. Он будет содержать требования к сведениям, используемым для формирования официальной статистической информации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

В нем отмечается, что в рамках оптимизации системы получения статданных к марту 2028 года для бизнеса планируется запустить сбор информации по перечням первичных статистических показателей, то есть государство будет однократно получать данные от респондентов во время проведения федеральных статистических наблюдений. "Таким образом, предпринимателям больше не придётся предоставлять одинаковые отчёты в разные государственные структуры", - отметили в правительстве.

Согласно сообщению, снижение отчётной нагрузки также будет достигаться за счёт использования административных данных, то есть данных, уже имеющихся у различных органов власти. В рамках реализации плана мероприятий предусмотрено создание перечня источников административных данных, которые будут востребованы при формировании официальной статистической информации.

В 2028 году для предприятий малого бизнеса начнёт действовать система мониторинга отчётной нагрузки. Через год аналогичная система заработает для средних и крупных предприятий, уточнили в правительстве.

"Нововведения затронут и такой инструмент формирования статистики, как переписи. Например, в 2027 году Всероссийская сельскохозяйственная перепись запланирована в цифровом формате. Электронные каналы будут активно применяться для сбора первичных статистических данных", - говорится в сообщении.

Ещё одно направление работы в рамках плана мероприятий - использование больших данных для формирования статистической отчётности.

"К концу 2026 года предполагается разработать "дорожную карту" по интеграции больших данных в официальный статистический учёт, а к концу 2029 года - получить первые реальные результаты такой интеграции", - сообщили в кабинете министров.

Там добавили, что совершенствование действующей системы государственной статистики подразумевает модернизацию цифровой платформы статистических данных. Предполагается, что она будет включать в себя статистические цифровые двойники предприятий, а также отраслей экономики.

"Для достижения поставленных целей необходимо развитие кадрового потенциала системы государственной статистики. Эта работа предполагает запуск новых учебных программ и создание корпоративного университета для специалистов Росстата", - говорится в сообщении правительства.