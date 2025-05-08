Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщило в четверг российское военное ведомство.

"В мероприятии приняли участие руководящий состав военных ведомств Абхазии, Алжира, Белоруссии, Буркино-Фасо, Египта, Индии, Казахстана, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы, Монголии, Нигера, Нигерии, Таиланда, Экваториальной Гвинеи, Южной Осетии и ЮАР", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания, сказали в министерстве обороны.

"Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула и оркестра", - сообщило ведомство.