Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в канун Дня Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В церемонии приняли участие главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков, военный комендант Москвы, генерал-лейтенант Евгений Селезенев, а также представители движения "Юнармия" и кадетского движения Москвы.

Делегация столицы у Могилы Неизвестного Солдата почтила память погибших воинов минутой молчания. Прозвучал гимн России.

Военнослужащие Президентского полка установили венок из алых и белых гвоздик у монумента. Церемония сопровождалась выступлением военного оркестра и завершилась торжественным маршем роты почетного караула.