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Цивилев заявил об обсуждении вхождения Китая в СПГ-проекты в РФ на саммите в Кремле

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Тема вхождения Китая в российские проекты по сжижению природного газа (СПГ) сейчас обсуждается на российско-китайском саммите в Кремле, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Сейчас это как раз обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли войти китайские компании в СПГ-проект в Усть-Луге или новые СПГ-проекты в России.

Согласно Энергостратегии РФ, одобренной в середине апреля, производство СПГ в России предполагается увеличить с 32,3 млн тонн в 2023 году до 90-105 млн тонн в 2030 году, до 110-130 млн тонн в 2036 году и до 110-175 млн тонн в 2050 году.

В частности, для достижения уровня производства 100 млн тонн к 2030 году предполагается достроить "Арктик СПГ 2" (19,8 млн т) и проект в Усть-Луге (13,2 млн т), построить "Обский СПГ" (4,8 млн т), "Мурманский СПГ" (20,4 млн т) и "Арктик СПГ 1" (19,8 млн т) в дополнение к действующим "Сахалин-2" (9,6 млн т), "Ямал СПГ" (17,4 млн т).

Китайская CNPC и китайский Silk Road Fund (SRF) владеют 20% и 9,9% в проекте "Ямал СПГ", китайским CNPC и CNOOC принадлежит по 10% проекта "Арктик СПГ 2", который находится под санкциями США.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что РФ приглашает китайские компании в проект в Усть-Луге (строится - ИФ) и в качестве инвесторов, и подрядчиков. "Речь идет и об инвесторах, и строителях, и поставщиках - приглашаем на проекты, которые у нас реализуются. Это все обсуждается стратегически - возможности партнерства", - говорил он.

Александр Новак Сергей Цивилев
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