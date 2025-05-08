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РФ и КНР подписали обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай подписали обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития РФ

Документ был подписан министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и министром коммерции Китая Ван Вэньтао на полях встречи глав государств России и КНР.

"Обеспечен запрет дискриминации инвесторов, компенсация ущерба, причиненного вследствие экспроприации инвестиций, а также механизмы разрешения споров. В том числе оговорена возможность передачи спора между инвестором и государством, на территории которого осуществлены инвестиции, в международные арбитражи", - комментируют в Минэкономразвития обновленное соглашение.

"Одно из приоритетных направлений работы для российских инвесторов в Китае - производство прокатной продукции из высокотехнологичных алюминиевых сплавов. Кроме того, российские компании видят перспективы в реализации проектов в сфере страхования, инфраструктурного строительства, металлургии", - отметили в ведомстве.

"Обновленное соглашение позволит нашему бизнесу запускать новые инвестиционные проекты на основе более прозрачных и понятных условий, обеспечит инвесторам долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды", - приводится в сообщении комментарий Решетникова.

По словам директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, "Китай остается одним из ключевых направлений для российского экспорта благодаря своему масштабному рынку и растущему спросу на отечественную продукцию. "Для российских компаний китайский рынок открывает возможности не только для расширения продаж, но и для развития долгосрочных партнерств и реализации масштабных совместных проектов", - приводится в релизе комментарий главы РЭЦ.

Минэкономразвития РФ Китай
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