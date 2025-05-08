Белоусов заявил о совершенствовании ВС РФ из-за расширения НАТО

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия совершенствует боевой состав и численность Вооруженных сил (ВС) из-за расширения НАТО, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"С учетом боевого опыта и соразмерно возникающим вызовам военной безопасности России продолжается совершенствование боевого и численного состава отечественных Вооруженных сил, обусловленное прежде всего дальнейшим расширением НАТО, наращиванием группировок войск этого агрессивного блока и развертыванием дополнительных ударных вооружений у границ Российской Федерации", - отметил Белоусов в статье, которая опубликована на сайте Совбеза РФ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам министра обороны, для парирования этих угроз сформированы, полностью укомплектованы и оснащены две общевойсковые армии, речная флотилия, смешанный авиационный корпус, пятьдесят соединений и воинских частей, на базе Западного военного округа образованы Ленинградский и Московский военные округа.

Белоусов отметил, что план на 2024 год предполагал формирование еще двух общевойсковых армий и тридцати соединений.