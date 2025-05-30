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В Кремле рады, что США понимают обеспокоенность России расширением НАТО

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия приветствует тот факт, что в Вашингтоне понимают ее негативное отношение к расширению НАТО на восток, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин последовательно до своих собеседников, в том числе американских представителей, доводит нашу позицию о недопустимости расширения НАТО на восток с точки зрения стратегических интересов РФ. Мы рады, что эти разъяснения президента находят свое понимание, в том числе, в Вашингтоне", - сказал он.

"Конечно, это весьма импонирует нам с точки зрения той посреднической роли, которую Вашингтон продолжает", - отметил он, комментируя высказывания спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что обеспокоенность России расширением НАТО на восток обоснована.

"Вместе с тем, если говорить о тонких нюансах этой темы, мы не хотели бы обсуждать их публично, не хотели бы обмениваться какими-то позициями через СМИ. Считаем необходимым делать это в ходе закрытых контактов", - подчеркнул Песков.

Он согласился, что недавние заявления Келлога в том числе можно считать результатом таких закрытых переговоров.

НАТО Дмитрий Песков США Кит Келлог Владимир Путин
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