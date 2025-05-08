Помощник президента РФ сообщил о постоянных контактах с США

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Контакты с американской стороной происходят постоянно, раз в два дня, а иногда и каждый день, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы постоянно находимся в контакте с американцами. Там есть контакты, в том числе используем наши отношения со спецпредставителем Уиткоффом и не только с ним", - сказал он в интервью Первому каналу.

"Точно не ежечасные. Но раз в два дня, а иногда и каждый день ", - отметил Ушаков, отвечая на вопрос о том, как часто эти контакты происходят.

"Это связано с тем, что мы продолжаем диалог с новой американской администрацией. Ведем диалог как по Украине, так и по некоторым другим вопросам", - пояснил Ушаков.