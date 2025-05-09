Уиткофф заявил, что США ни в коем случае нельзя отказываться от диалога с Путиным

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о необходимости поддерживать прямой контакт с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По указанию президента (США Дональда Трампа - ИФ) у меня была возможность контактировать с президентом Путиным. Он центральное действующее лицо этого конфликта. Если мы не говорим с ним, как же мы можем рассчитывать когда-либо добиться решения? Это не было бы возможным", - сказал он в интервью Breitbart News.

По словам Уиткоффа, утверждения, будто США не следует вести такой диалог, являются "нелепыми".

Он напомнил, что при этом предыдущий президент США Джо Байден не контактировал с Путиным три с половиной года.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что его спецпосланник Уиткофф добивается хороших результатов при контактах с российским руководством.