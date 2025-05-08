Ушаков заявил о срыве планов Киева запугать лидеров стран, чтобы они не приезжали в РФ на 9 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Планы Киева запугать лидеров иностранных государств, чтобы они не приезжали в Москву на 9 мая, были сорваны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Из Киева было много сигналов. С помощью этих сигналов украинские власти пытались запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву", - сказал он в интервью Первому каналу.

"Эти планы были сорваны. Они были сорваны участием многих государств в наших торжествах", - отметил помощник президента РФ.

"Иностранные лидеры - люди гордые, самостоятельные. Они не испугались. Практически все лидеры, которых мы приглашали, уже в Москве или прибудут в ближайшие часы", - подчеркнул Ушаков.