Ушаков предложил подождать, как пройдет майское перемирие

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Очень многое будет зависеть от того как пройдет перемирие в честь Дня Победы, в том числе дальнейшие шаги России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Давайте подождем, как пройдет перемирие", - сказал он

"От этого будет очень многое зависеть", - отметил Ушаков.

Так он ответил на вопрос, сказываются ли попытки Киева сорвать визиты иностранных лидеров в Москву 9 мая на готовности РФ к прямому диалогу с Украиной без предварительных договоренностей.