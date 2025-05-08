Володин сообщил, что с 2014 года ГД приняла 13 законов в защиту исторической памяти

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о принятых палатой парламента с 2014 года законах, направленных на защиту исторической памяти.

"Защита исторической памяти - один из приоритетов в работе Государственной Думы", - написал Володин в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил что с 2014 года принято 13 федеральных законов, направленных на: противодействие реабилитации и героизации нацизма; сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны и решающем вкладе советского народа в достижение Победы; поддержку ветеранов.

В частности, это инициативы о проведении общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня; увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны; приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы; установление на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны информационных надписей и обозначений; сохранении объектов культурного наследия, мемориалов, увековечивающих память о событиях и участниках войны.

Также приняты законы об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и публичное осквернение символов воинской славы, за изготовление и распространение нацистской символики, а также о возможности проводить судебное разбирательство без участия подсудимого, если он повредил воинские захоронения или памятники и находится за рубежом.

"Память о Великой Победе для нас священна", - написал Володин.