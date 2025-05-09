Путин выразил благодарность Словакии за отношение к памятникам советских воинам

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство Словакии в лице премьер-министра этой страны Роберта Фицо за внимательное и бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов.

"Мы благодарны руководству и гражданам Словакии за внимательное и бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками на словацкой земле", - сказал Путин в ходе встречи с Фицо.

"Знаю о вашем предложении установить в Словакии памятник маршалу Коневу. Это очень благородное начинание. Мы вам за это благодарны. Если что-то от нас нужно, мы все готовы сделать", - отметил он.