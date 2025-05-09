Аэропорт Саратова временно приостановил работу

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропорту Саратова, сообщил в пятницу представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал он в своем телеграм-канале.

Днем в четверг, 8 мая, Росавиация сообщила о стабилизации обстановки в аэропортах московского региона. 6 и 7 мая в столичных аэропортах фиксировались сбои в расписании. Некоторые рейсы были отменены, другие - перенаправлены в регионы, включая Санкт-Петербург.