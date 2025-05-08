Поиск

Росавиация сообщила о стабилизации обстановки в аэропортах московского региона

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Обстановка в аэропортах московского авиаузла стабилизируется, сообщает Росавиация.

"С учетом стабилизации ситуации с расписанием рейсов в аэропортах московского региона отменен ранее введенный NOTAM на ограничение использования аэропорта "Пулково" в качестве запасного", - сообщил журналистам представитель Росавиации.

В РоссииАвиатранспорт в РФ вернется к штатному расписанию к вечеру четвергаАвиатранспорт в РФ вернется к штатному расписанию к вечеру четвергаЧитать подробнее

По его словам, в ближайшее время ожидается нормализация ситуации и с рейсами иностранных перевозчиков, включая Turkish Airlines.

По данным онлайн-табло аэропорта "Внуково", утром в четверг турецкие авиакомпании Turkish airlines, Pegasus и Ajet отменили несколько рейсов, в том числе в Стамбул.

Ранее ряд СМИ сообщали, что 6 и 7 мая в столичных аэропортах фиксировались сбои в расписании. Некоторые рейсы были отменены, другие перенаправлены в регионы, включая Санкт-Петербург.

Между тем, в Минтрансе заявили, что российские авиакомпании, столкнувшиеся с ограничениями воздушного движения в центральной части страны за последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру четверга.

"Сейчас аэропорты московского региона - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - работают штатно, принимают и отправляют рейсы. На сегодняшнее утро в указанных аэропортах задержан на вылет 51 рейс, на прилет 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек. Ожидаем, что к 18:00 сегодня, 8 мая 2025 года, вернемся к штатному расписанию", - сообщили в пресс-службе Минтранса.

Минтранс Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Погода в Москве в День Победы будет холодной

Кремлевскую набережную и ряд улиц в центре закроют для движения утром 9 мая

Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Ограничена работа аэропорта "Домодедово"

Си Цзиньпин прибыл в Москву

Движение в Москве открыто после временных ограничений

"Аэрофлот" на фоне ограничений отменил в среду более 50 рейсов из Москвы

В Москве 7 и 9 мая введут ограничения для такси, каршеринга и электросамокатов

В Москве 7 и 9 мая введут ограничения для такси, каршеринга и электросамокатов

Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Ограничена работа аэропортов "Внуково" и "Домодедово"

Ограничена работа аэропортов "Внуково" и "Домодедово"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6338 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне151 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана45 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });