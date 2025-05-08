Росавиация сообщила о стабилизации обстановки в аэропортах московского региона

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Обстановка в аэропортах московского авиаузла стабилизируется, сообщает Росавиация.

"С учетом стабилизации ситуации с расписанием рейсов в аэропортах московского региона отменен ранее введенный NOTAM на ограничение использования аэропорта "Пулково" в качестве запасного", - сообщил журналистам представитель Росавиации.

По его словам, в ближайшее время ожидается нормализация ситуации и с рейсами иностранных перевозчиков, включая Turkish Airlines.

По данным онлайн-табло аэропорта "Внуково", утром в четверг турецкие авиакомпании Turkish airlines, Pegasus и Ajet отменили несколько рейсов, в том числе в Стамбул.

Ранее ряд СМИ сообщали, что 6 и 7 мая в столичных аэропортах фиксировались сбои в расписании. Некоторые рейсы были отменены, другие перенаправлены в регионы, включая Санкт-Петербург.

Между тем, в Минтрансе заявили, что российские авиакомпании, столкнувшиеся с ограничениями воздушного движения в центральной части страны за последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру четверга.

"Сейчас аэропорты московского региона - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - работают штатно, принимают и отправляют рейсы. На сегодняшнее утро в указанных аэропортах задержан на вылет 51 рейс, на прилет 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек. Ожидаем, что к 18:00 сегодня, 8 мая 2025 года, вернемся к штатному расписанию", - сообщили в пресс-службе Минтранса.