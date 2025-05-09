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Сенатор Карасин заявил о продолжении российско-американских контактов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Контакты России с США продолжаются, однако очередной раунд консультаций экспертных групп пока не планируется, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Таких встреч на ближайшие дни не планируется. Но контакты продолжаются", - сказал он в пятницу.

В Эр-Рияде 24 марта прошла российско-американская встреча, посвященная вопросам возобновления Черноморской зерновой инициативы, в составе российской делегации был Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа.

Вопрос контроля за безопасным судоходством в рамках так называемой Черноморской инициативы на прошедших в Эр-Рияде российско-американских консультациях обсуждался, но не решен, заявил 28 марта Карасин.

Григорий Карасин США
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