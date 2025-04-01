Поиск

Москва предоставила Вашингтону конкретные предложения по черноморской сделке

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Россия сделала конкретные предложения по практической реализации черноморской инициативы, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поддержали, как я уже сказал, ту готовность США, которая была зафиксирована на бумаге после встречи 24 марта, но добавили конкретные предложения о том, как это можно сделать на практике", - сказал Лавров.

Он отметил: такие предложения абсолютно необходимы, чтобы не повторить печальный опыт изначальной, одобренной в июле 2022 г. зерновой черноморской инициативы, с которой выступал генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Часть пакета посвящена содействию экспорту украинского зерна, а вторая часть - экспорту нашего зерна и наших удобрений. Украинская часть работала все это время, мы свои обязательства соблюдали. В отношении российских интересов, которые были закреплены в качестве обязательств наших партнеров в рамках той инициативы, ничего сделано не было", - констатировал Лавров.

МИД РФ США Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин принял лидера боснийских сербов

Лавров и Белоусов доложили Путину о несоблюдении Киевом моратория на удары по энергообъектам

Лавров сообщил о подготовке новой встречи представителей РФ и США

Лавров сообщил о подготовке новой встречи представителей РФ и США

Россия передала США данные о нарушениях Киевом моратория на удары по энергообъектам

В Думе предложили запретить банкам банкротить граждан из-за долгов по ипотеке

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин сообщил, что в Москве ждут Си Цзиньпина на 80-летие Победы

Путин предложил Совбезу обсудить реализацию моратория на удары по энергообъектам

Во Владивостоке 70 многоквартирных домов остались без электричества из-за аварии

В 2024 году число жертв в ДТП с участием СИМ увеличилось более чем на 25%

В 2024 году число жертв в ДТП с участием СИМ увеличилось более чем на 25%

Закон об усилении ответственности за возбуждение ненависти прошел I чтение

Закон об усилении ответственности за возбуждение ненависти прошел I чтение
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6116 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2235 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });