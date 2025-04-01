Москва предоставила Вашингтону конкретные предложения по черноморской сделке

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Россия сделала конкретные предложения по практической реализации черноморской инициативы, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поддержали, как я уже сказал, ту готовность США, которая была зафиксирована на бумаге после встречи 24 марта, но добавили конкретные предложения о том, как это можно сделать на практике", - сказал Лавров.

Он отметил: такие предложения абсолютно необходимы, чтобы не повторить печальный опыт изначальной, одобренной в июле 2022 г. зерновой черноморской инициативы, с которой выступал генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Часть пакета посвящена содействию экспорту украинского зерна, а вторая часть - экспорту нашего зерна и наших удобрений. Украинская часть работала все это время, мы свои обязательства соблюдали. В отношении российских интересов, которые были закреплены в качестве обязательств наших партнеров в рамках той инициативы, ничего сделано не было", - констатировал Лавров.