Москва рассчитывает на развитие диалога с Ватиканом на основе равноправия и уважения

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Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Москве ценят конструктивное взаимодействие с Ватиканом и рассчитывают на его дальнейшее развитие, заявляют в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Рассчитываем, что с избранием Папы Льва XIV главой Римско-католической церкви продолжится поступательное развитие российско-ватиканского диалога на основе равноправия и взаимного уважения", - говорится в комментарии официального представителя МИД России, размещенном на сайте министерства.

На Смоленской площади отметили, что отношения между Россией и Святым Престолом традиционно отличаются конструктивным и взаимоуважительным характером.

"В их основе лежит общая приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, созвучность подходов по многим вопросам глобального развития, искреннее стремление сторон к построению более справедливого миропорядка, достижению согласия и взаимопонимания между народами. Ценим конструктивное взаимодействие с Ватиканом в решении ряда гуманитарных вопросов в контексте украинского кризиса", - подчеркивается в комментарии.

Как сообщалось, по итогам конклава в Ватикане 8 мая папой римским был избран кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший себе имя Лев XIV.