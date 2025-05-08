Папой римским стал американский кардинал, он возьмет имя Лев XIV

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Папой римским стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, он возьмет имя Лев XIV, объявили в Ватикане.

Об избрании понтифика объявил в четверг французский кардинал Доминик Мамберти, который выступил с балкона Собора Святого Петра перед собравшимися на Площади Святого Петра.

Американо-перуанский кардинал Прево родился в Чикаго в 1955 году. Он учился в семинарии Ордена Святого Августина. Прево получил степень бакалавра математических наук в Университете Вилланова в 1977 году. В том же году Он присоединился к Августинскому ордену и принял первые обеты. Имеет степень магистра богословия. Был рукоположен в священники Ордена Святого Августина в Риме в 1982 году.

Служил миссионером в Перу, где провёл более десяти лет. В 2001 году избран приором ордена августинцев, а затем стал генеральным настоятелем, возглавив орден на международном уровне.

В 2014 году папа римский Франциск назначил его епископом Чиклайо (Перу), а в 2023 году возвёл в кардинальский сан. В Ватикане Прево получил репутацию активного сторонника реформ, начатых Франциском.

В феврале 2025 годы папа Франциск возвёл его в сан кардиналов-епископов.

Прево известен как сторонник умеренного курса: выступает за укрепление социальной роли Церкви, поддержку бедных и мигрантов, а также за расширение роли мирян и женщин в церковных структурах. При этом Прево сохраняет традиционные взгляды по вопросам нравственного богословия.

Предыдущий папа с именем Лев - Лев XIII - был избран понтификом в 1878 году и являлся им до своей смерти. Лев XIII (итальянец Винченцо Печчи) скончался в возрасте 93 лет в 1903 году.