Правительство РФ продлило квоту на вывоз удобрений по ноябрь 2025 года

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Правительство России продлило действие квоты на вывоз минеральных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября 2025 года.

Соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба кабмина.

Общий объем экспортной квоты составит почти 20 млн тонн, в том числе для азотных удобрений - 12,3 млн тонн, для сложных - 7,6 млн тонн.

Нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений из России были введены с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Ограничения неоднократно продлевались.