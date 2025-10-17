Поиск

Кабмин продлил и скорректировал квоты на экспорт удобрений из РФ

Общий объем экспортной квоты составит почти 18,7 млн т, она будет действовать с декабря 2025 по май 2026 года

Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз минеральных удобрений, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно подписанному постановлению, квоты будут действовать с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года включительно.

Общий объем экспортной квоты составит почти 18,7 млн т, в том числе для азотных удобрений - более 10,6 млн т, для сложных - более 8 млн т.

"Решение позволит наладить бесперебойную работу сельхозтоваропроизводителей, производителей комбикормов и других потребителей, обеспечив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Квоты не будут распространяться, в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на вывоз такой продукции с территории России в рамках международных транзитных перевозок, а также поставки по линии международной гуманитарной помощи.

