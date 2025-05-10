Минобороны сообщило о новых попытках ВСУ прорваться в Курскую и Белгородскую области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины, несмотря на режим прекращения огня, предприняли четыре попытки прорыва российской госграницы в Курской и Белгородской областях, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях", - говорится в сообщении министерства обороны.

По информации ведомства, украинские военные также совершили 22 атаки и одну разведку боем в районах населенных пунктов Тёткино Курской области, Павловка, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской народной республики, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое Донецкой народной республики.