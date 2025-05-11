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Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской и Курской областях

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинских дронов в Суджанском районе.

По его данным, атаке дронами подверглось село Гуево. "В этот момент из села вывозили трех местных жительниц. В результате атаки ранения получили две женщины 1949-го и 1950-го годов рождения. С осколочными ранениями, резаными ранами их доставили в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что их жизни ничего не угрожает. Еще одна женщина не пострадала.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке украинского дрона на территории Валуйского округа.

"В селе Двулучное Валуйского округа дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Белгородская область Вячеслав Гладков Курская область Александр Хинштейн
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