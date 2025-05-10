Российские военные сообщили о соблюдении режима прекращения огня

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российские войска соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне СВО, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы - с нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, российская армия за минувшие сутки не наносила удары по позициям ВСУ ударными БПЛА, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации удары не наносились", - сказали в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль 28 апреля.

"По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорилось в официальном сообщении.