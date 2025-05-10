В России зафиксировали 9318 случаев нарушения Украиной режима прекращения огня

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины 9 318 раз нарушили режим прекращения огня, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

"В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", - заявили в Минобороны РФ.