Что произошло за день: суббота, 10 мая

Заявление Минобороны РФ о нарушениях ВСУ, переговоры Путина с То Ламом и Махмудом Аббасом, пакистанские дроны в Индии после объявления о перемирии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ зафиксировало 9318 случаев нарушения Украиной режима прекращения огня. Вооруженные силы реагируют на них зеркально, сообщили военные. Российские войска соблюдают режим прекращения огня, говорится в заявлении министерства.

- Путин подтвердил планы Москвы и Ханоя развивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности. По итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом он отметил серьезный импульс в развитии связей двух стран. Сообщается о подписании "дорожной карты" по мирному атому до 2030 г. Достигнута договоренность о подписании межправсоглашений о строительстве АЭС во Вьетнаме, а также о продвижении новых нефтегазовых проектов. В Минэкономразвития надеются до конца 2025 года подписать с Вьетнамом соглашение о групповых безвизовых поездках.

- Президент РФ в ходе переговоров с главой Палестины заявил об усугублении гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Махмуд Аббас сказал о несогласии с планами США выселить палестинцев и создать "Ближневосточную Ривьеру".

- Трамп заявил о согласии Индии и Пакистана на перемирие, информацию подтвердил глава МИД Пакистана Исхак Дар. После этого стало известно, что ПВО Индии сбивает пакистанские беспилотники.

- Ереван и Баку обменялись обвинениями в обстрелах. В Армении заявили, что азербайджанские военные открыли огонь в направлении населенного пункта Хнацах. Минобороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении открыли огонь с позиций, расположенных в направлении Чямбярякского района.

- Советская автоматическая станция "Космос-482" упала в Индийский океан западнее Джакарты. Она была запущена к Венере в 1972 году, но не перешла на межпланетную траекторию и осталась на высокой эллиптической земной орбите. Со временем аппарат сближался с Землей.

- Калининградский футбольный клуб "Балтика" завоевал путевку в Российскую премьер-лигу.