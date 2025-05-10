Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во Вьетнам

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Экипажи корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" прибыли во вьетнамский порт Дананг, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота в субботу.

"Впереди у российских моряков протокольные мероприятия с военнослужащими ВМС Вьетнама, посещение местных достопримечательностей и спортивные мероприятия с вьетнамскими моряками", - говорится в сообщении.

Российских военных встретили официальные лица ВМС Вьетнама и представители посольства РФ, сообщили в ТОФ.

29 апреля отряд кораблей посетил Камбоджу, где прошли официальные встречи с представителями страны.