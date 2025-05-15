Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил заход во Вьетнам

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил заход во вьетнамский порт Дананг, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"В течение пяти дней в порту Дананг старший похода капитан 1 ранга Алексей Анциферов и командиры кораблей провели официальные встречи с представителями командования военного округа Народной армии СРВ и военно-морского района Вьетнамского народного флота, а также руководством народного комитета города", - говорится в сообщении.

Военные моряки посетили исторические и памятные места, побывали в музеях, а также провели товарищеские спортивные игры с вьетнамскими военнослужащими.

"После выхода в море отряд кораблей ТОФ провёл совместную тренировку по связи и маневрированию с патрульным катером Вьетнамского народного флота и продолжил выполнение задач дальнего похода", - сообщила пресс-служба.

29 апреля корабли ТОФ посетили Камбоджу, где прошли официальные встречи с представителями страны.