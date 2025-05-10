Путин подтвердил планы Москвы сотрудничать с Ханоем в сфере обороны и безопасности

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подтвердил планы Москвы и Ханоя развивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

"Господин То Лам, наш дорогой друг и товарищ упомянул сейчас еще об одном направлении нашего взаимодействия. Он сказал о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. В моем выступлении этого не было, но я подтверждаю, такие планы есть", - сказал он по итогам переговоров генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

Имею в виду слова известной у нас песни: "От тайги до британский морей Красная армия всех сильней". Исходим из того, что есть основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы", - добавил Путин.

То Лам по итогам переговоров отметил, что стороны условились "реагировать на вызовы безопасности, кибербезопасности", а также договорились о "борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий".