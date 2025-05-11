В Кремле пообещали сообщить о главе делегации России на переговорах в Стамбуле

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кремле пообещали назвать главу российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая, которые предложил провести президент РФ Владимир Путин.

"Об этом будет объявлено", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, кто может возглавить российскую делегацию.

При этом он не стал уточнять, кто может войти в состав делегации, дипломаты или военные, вновь повторив, что обо всем будет объявлено.

Отвечая на уточняющий вопросо времени начала переговоров, Ушаков сказал: "Мы готовы с самого утра".