Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Россия предлагает Украине возобновить прерванные в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими (Украиной - ИФ) в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг 15 мая в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - сказал Путин журналистам.

Он отметил, что турецкие власти неоднократно предлагали провести подобные переговоры на своей территории.

"Наши предложения, что называется, на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые, руководствуясь, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов, хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов", - заявил российский лидер.

"Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Чего здесь плохого? Те, кто действительно хотят мира, не могут это не поддержать", - добавил Путин.