Путин заявил, что ВСУ во время перемирия пять раз атаковали границу РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о пяти украинских атаках на российскую границу в районе Курской и Белгородской областей во время объявленного Москвой прекращения огня.

"Было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью", - сказал Путин журналистами.

Он подчеркнул, что эти атаки происходили в три дня объявленного Россией прекращения огня.

На других направлениях, добавил глава государства, украинская армия предприняла еще 36 атак.

"Все эти атаки, в том числе попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты", - заявил Путин.

"Мы считаем, наши военные специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям",- сказал он.

Путин отметил, что "противник понес очень большие потери".