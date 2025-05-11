Белоусов обсудил с Хафтаром ситуацию в Ливии, сотрудничество в области обороны

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, а также в целом ситуация в Ливии", - говорится в сообщении.

"Стороны подтвердили обоюдный настрой развивать взаимодействие по линии военных ведомств двух стран в целях обеспечения безопасности и стабильности в ближневосточном регионе", - сообщили в ведомстве.