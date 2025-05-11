Минобороны РФ провело порядка 20 переговоров с военным руководством других стран

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ провело около 20 международных переговоров с военным руководством стран СНГ, Африки, Азии и Ближнего Востока, заявили в ведомстве в воскресенье.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств Конго, Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Нигерии, Ливии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Абхазии", - говорится в его сообщении.

По словам военных, в ходе переговоров обсуждены вопросы региональной безопасности, организации и проведения совместных мероприятий боевой подготовки.

Заместители министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и Александр Фомин провели встречи с руководством оборонных ведомств Индии, Кубы, Мьянмы, Лаоса, Южно-Африканской Республики, Алжира, Республики Экваториальная Гвинея. На переговорах стороны обсудили вопросы взаимодействия в области военного и военно-технического сотрудничества, сообщили в Минобороны РФ.