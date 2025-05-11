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Три человека пострадали в ЯНАО при проведении буровых работ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Три человека пострадали 10 мая при проведении буровых работ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в результате нештатной ситуации, сообщили "Интерфаксу" в "Харампурнефтегазе".

Двое пострадавших - сотрудники подрядных организаций, уточнили на предприятии. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

"Оперативные службы ведут работы по ликвидации последствий происшествия. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего", - добавили в "Харампурнефтегазе".

"Харампурнефтегаз" имеет лицензии на Харампурский и Фестивальный нефтегазовые участки в ЯНАО. Суммарные извлекаемые запасы природного газа по классификации АВ1С1 + В2С2 на 1 января 2019 года составляли около 1 трлн кубометров. Предполагалось, что разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд кубометров газа.

Проект обладает потенциалом дальнейшего наращивания газодобычи за счет освоения туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства.

ЯНАО
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