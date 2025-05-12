В Новосибирской области за неделю ликвидировали пять лесных пожаров

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В четырех районах Новосибирской области за минувшую неделю ликвидировано пять лесных пожаров, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

"На территории четырех районов области зарегистрировано и ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади около 34 га", - сказал Орлов на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник.

Он также уточнил, что действующих лесных пожаров в регионе нет.

Орлов также отметил, что по погодным условиям необходимо отменять действие особого противопожарного режима, действующего по 12 мая включительно.

"Возникновение крупных очагов природных и ландшафтных пожаров не прогнозируется", - сказал он.

Губернатор Андрей Травников отметил, что соответствующие документы будут подготовлены.