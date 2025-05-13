Пятый класс пожарной опасности отмечается в четырех регионах РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в Волгоградской, Саратовской областях, Бурятии и Иркутской области; в целом условий для возникновения природной пожарной опасности в ближайшие дни не будет, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сильных условий для природной пожарной опасности не будет. Потому что на европейской территории страны спокойно, на азиатской части еще две трети, или 60% территории в снегу, а на юге - понижение температуры", - сказал Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что "это не значит, что пожары будут стихать", так как сохраняется сильный ветер, который может способствовать распространению уже существующих пожаров.

В ближайшие дни, по информации Вильфанда, пятый класс пожарной опасности будет в отдельных районах Волгоградской области, на самом юге Саратовской области, а именно на границе с Казахстаном, в Иркутской области и в Бурятии.