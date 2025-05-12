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Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев
Виктор Хорошавцев. Архивное фото
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент "Башнефти" Виктор Хорошавцев заочно арестован Тверским судом по обвинению в мошенническом хищении.

"Постановлением суда в отношении Хорошавцева Виктора Геннадьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщили в пресс-службе суда, уточнив, что заседание по этому вопросу состоялось 29 марта.

Хорошавцеву вменяется ч.4 ст.159 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он объявлен в розыск.

В суде не уточнили подробностей уголовного дела.

В 2024 году Хорошавцев фигурировал в деле о мошенничестве в отношении совладельцев группы "Русские фонды" Сергея Васильева и Константина Бейрита, бизнесмена Евгения Новицкого и других предпринимателей. Это дело связано с хищениями денежных средств негосударственных пенсионных фондов - "Урал ФД", "Первый национальный пенсионный фонд" и других.

Башнефть Тверской суд Виктор Хорошавцев
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