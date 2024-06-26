Совладельцы "Русских фондов" Васильев и Бейрит сочли необоснованными претензии СК

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Совладельцы группы "Русские фонды" Сергей Васильев и Константин Бейрит, задержанные по делу о мошенничестве, по которому также проходит бизнесмен Евгений Новицкий, считают необоснованными претензии следствия, говорится в заявлении бизнесменов.

"Попытку сейчас, через 10 лет, предъявлять нам какие-либо претензии считаем абсолютно необоснованной. Более того, эти необоснованные претензии наносят нам существенный моральный, материальный и репутационный ущерб", - говорится в заявлении, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Бизнесмены подтвердили "готовность содействовать и помогать следствию разобраться в этих вопросах". "И будем добиваться справедливости в восстановлении нашего доброго имени", - заявили Васильев и Бейрит.

Согласно их позиции, в 2013 году они продали Первый национальный пенсионный фонд, о котором идет речь в деле, и управляющую компанию "Паллада Эссет Менеджмент" Новицкому и его партнеру, бывшему президенту "Башнефти" Виктору Хорошавцеву.

"На момент продажи УК "Паллада Эссет Менеджмент", все активы, которыми она управляла, были абсолютно ликвидными и состояли из первоклассных бумаг, торгуемых на Московской бирже. Сами покупатели - господа Новицкий и Хорошавцев, у которых был уже большой опыт реализованных крупных проектов в России, представлялись нам уважаемыми бизнесменами и рассказывали о больших планах по развитию пенсионной отрасли", - говорится в заявлении Васильева и Бейрита.

После продажи фонда и УК, по словам бизнесменов, они и группа "Русские фонды" не имели отношения к управлению этими активами и еще пятью пенсионными фондами, которые впоследствии приобрели Новицкий и Хорошавцев.

Васильев, Бейрит и Новицкий были задержаны в июне. Всем вменяется особо крупное мошенничество. С санкции суда фигуранты были заключены под домашний арест.

Уголовное дело связано с хищениями денежных средств негосударственных пенсионных фондов. В частности, как уточнили в суде, речь идет об НПФ "Урал ФД".

По данным газеты "Коммерсантъ", фигурантам вменяется хищения у негосударственных пенсионных фондов "Урал ФД", Первого национального пенсионного фонда и других 8,8 млрд руб.