Жителей Петропавловска-Камчатского разбудило трехбалльное землетрясение

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло во вторник рано утром в акватории Авачинского залива у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 5:17 по местному времени (20:17 понедельника мск), находился в 65 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 71 км под морским дном.

Энергетический класс сейсмособытия составил 11,6.

В главном управлении МЧС России по региону сообщили, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой до трех баллов.

В соцсетях жители Петропавловска-Камчатского пишут, что подземный толчок их разбудил: "проснулись от толчка", "проснулись все", "началось с мягкого покачивания кровати, перешедшее в более интенсивную тряску".